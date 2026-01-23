Al termine di Inter-Pisa, Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro: "I cori della Curva? Li ho sentiti, sono onorato di questa cosa, è stato molto emozionante. Sono contento di aver mostrato di nuovo i muscoli. Coro uguale a quello di Vieri? Presto per nominare gente come Bobo, non mi piacciono questi paragoni, ma sono onorato di questa cosa".