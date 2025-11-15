Il giocatore dell'Inter ha parlato alla vigilia della sfida dell'Italia contro la Norvegia ai microfoni di Slkysport

Federico Dimarco, alla vigilia della gara tra Italia e Norvegia, ha parlato ai microfoni di Skysport: «Impossibile il primo posto, cerchio da chiudere? Domani giochiamo in casa e dovremo fare ina grande partita, cercare di batterli. Sono una Nazionale forti, con giocatori forti, dovremo fare una grande partita», ha detto.

-Fa un po' di rabbia pensare di non arrivare direttamente al Mondiale perdendo una sola partita? Ne parlate in spogliatoio?

Normale che se ne parli, ma non facciamo noi le regole. Il girone è così e anche con una sola sconfitta siamo ai play-off.

-Non so se è momento più felice della tua carriera: hai grande stima da parte di Chivu e Gattuso ha parlato bene di te...

Ma, ne ho avuti tanti sia momenti belli che brutti prima di questo. Per la fine dell'anno scorso ho sofferto tanto ma ho cercato di uscirne nel migliore dei modi possibili. Sono contento della fiducia di Chivu e di quella di Gattuso. E quindi spero di continuare così.

-Che feeling si è creato con Gattuso?

Bellissimo feeling, persona schietta che ci ha fatto tornare ad avere il senso di appartenenza nei confronti della Nazionale e credo che questo sia la cosa più importante.

