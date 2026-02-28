L'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Genoa e si porta momentaneamente a +13 sul Milan. Ecco le parole a DAZN di Federico Dimarco:
Dimarco: “Questa Inter reagisce sempre da grande! Gol difficile da spiegare, come dico sempre…”
“Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie. Questa squadra dopo le sconfitte ha sempre reagito da grande, stando tutti uniti. Oggi era importante vincere per mantenere il distacco.
Gol spaventoso? Difficile da spiegare, ne ho fatto uno simile in Verona-Torino, sono contento di aver fatto gol e che la squadra abbia vinto. Miglior stagione realizzativa per me? Questo è il lavoro, paga sempre. Come dico sempre, se portano un titolo sono ancora più contento, se sono fini a se stessi contano poco".
