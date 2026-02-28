Intervistato da Sky Sport, Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Genoa: "Questa partita è molto importante per noi dopo il Bodo: non abbiamo fatto molto bene e siamo usciti, avevamo grandi obiettivi. Ma abbiamo giocato contro un avversario molto forte: è sempre importante parlarne e guardare avanti, oggi abbiamo fatto molto bene.