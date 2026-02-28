Intervistato da Sky Sport, Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Genoa: "Questa partita è molto importante per noi dopo il Bodo: non abbiamo fatto molto bene e siamo usciti, avevamo grandi obiettivi. Ma abbiamo giocato contro un avversario molto forte: è sempre importante parlarne e guardare avanti, oggi abbiamo fatto molto bene.
Solidità difensiva? Questo è l'importante per una squadra come noi: vogliamo essere pericolosi con la palla e avere il controllo della partita, ma è importante essere compatti e far sì che l'avversario crei. Fa piacere. Una grande squadra deve essere forte anche dopo una sconfitta, era pesante per noi perché uscivamo dalla Champions dopo le belle cose dell'anno scorso, era dura: era importante parlarne ma andare avanti con il focus sulla prossima.
14 clean sheet? Per un portiere fa piacere giocare dietro una squadra così: a volte arriva qualcosa ma in tante partite difendiamo insieme molto forte e questo fa piacere essere parte di questa difesa. Complimenti alla squadra e andiamo avanti così".
