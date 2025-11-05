“Abbiamo avuto un atteggiamento leggero, abbiamo un po' sottovalutato l'avversario, ma l'importante era vincere. Sapevamo di dover fare 4 vittorie nelle prime 4, ora arrivano squadre forte e dobbiamo giocarci la qualificazione diretta.

Penso si sia vista la partita, abbiamo sbagliato tantissimo nel primo tempo, anche cose semplici. Bisogna lavorare, ci prendiamo la vittoria che è importante. Partite facili sono poche in Champions, prendiamo la vittoria e andiamo avanti.