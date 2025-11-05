A Prime Video, il giocatore dell’Inter Federico Dimarco ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Kairat in Champions League.
A Prime Video, il giocatore dell’Inter Federico Dimarco ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Kairat in Champions League
“Abbiamo avuto un atteggiamento leggero, abbiamo un po' sottovalutato l'avversario, ma l'importante era vincere. Sapevamo di dover fare 4 vittorie nelle prime 4, ora arrivano squadre forte e dobbiamo giocarci la qualificazione diretta.
Penso si sia vista la partita, abbiamo sbagliato tantissimo nel primo tempo, anche cose semplici. Bisogna lavorare, ci prendiamo la vittoria che è importante. Partite facili sono poche in Champions, prendiamo la vittoria e andiamo avanti.
Sorriso a Lautaro? Mi auguro sia tornato, speriamo di sì".
