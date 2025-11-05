FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Dimarco: “Abbiamo un po’ sottovalutato il Kairat! Tantissimi errori, penso si sia visto che…”

news

Dimarco: “Abbiamo un po’ sottovalutato il Kairat! Tantissimi errori, penso si sia visto che…”

Dimarco: “Abbiamo un po’ sottovalutato il Kairat! Tantissimi errori, penso si sia visto che…” - immagine 1
A Prime Video, il giocatore dell’Inter Federico Dimarco ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Kairat in Champions League
Alessandro Cosattini Redattore 

Dimarco: “Abbiamo un po’ sottovalutato il Kairat! Tantissimi errori, penso si sia visto che…”- immagine 2
Getty Images

A Prime Video, il giocatore dell’Inter Federico Dimarco ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Kairat in Champions League.

Dimarco: “Abbiamo un po’ sottovalutato il Kairat! Tantissimi errori, penso si sia visto che…”- immagine 3

“Abbiamo avuto un atteggiamento leggero, abbiamo un po' sottovalutato l'avversario, ma l'importante era vincere. Sapevamo di dover fare 4 vittorie nelle prime 4, ora arrivano squadre forte e dobbiamo giocarci la qualificazione diretta.

Dimarco: “Abbiamo un po’ sottovalutato il Kairat! Tantissimi errori, penso si sia visto che…”- immagine 4
Getty Images

Penso si sia vista la partita, abbiamo sbagliato tantissimo nel primo tempo, anche cose semplici. Bisogna lavorare, ci prendiamo la vittoria che è importante. Partite facili sono poche in Champions, prendiamo la vittoria e andiamo avanti.

Sorriso a Lautaro? Mi auguro sia tornato, speriamo di sì".

Leggi anche
Autocritica Dimarco: “Sottovalutato l’avversario! In passato abbiamo perso punti...
Carlos Augusto: “Non esistono partite facili in Europa, dovevamo fare meglio ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA