FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Dimarco: “Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudetto”

news

Dimarco: “Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudetto”

Dimarco: “Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudetto” - immagine 1
A margine di un evento Adidas, Federico Dimarco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della sua stagione e non solo
Alessandro Cosattini Redattore 

Dimarco: “Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudetto”- immagine 2
Getty

A margine di un evento Adidas, Federico Dimarco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della sua stagione e non solo: “Io ho sempre lavorato come sempre, ci sono stagioni dove magari fai meno bene e altre dove performi tantissimo. Sono felice di farlo, di aiutare la mia squadra. Semplice, il lavoro paga sempre.

Dimarco: “Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudetto”- immagine 3
Getty Images

Sogni? Lo scudetto e la qualificazione ai Mondiali.

Il Genoa è in una posizione di classifica che non merita, ha giocatori forti e una squadra compatta, hanno fatto risultato anche su molti campi ostici. Dovremo essere pronti a sfidare una squadra forte”.

Leggi anche
Bezzi: “Fallimento Inter. Scudetto? Non cancellerebbe la pessima figura in Champions”
Ausilio racconta la trattativa Lautaro: “Era orientato verso l’Atletico, quindi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA