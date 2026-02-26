A margine di un evento Adidas, Federico Dimarco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della sua stagione e non solo: “Io ho sempre lavorato come sempre, ci sono stagioni dove magari fai meno bene e altre dove performi tantissimo. Sono felice di farlo, di aiutare la mia squadra. Semplice, il lavoro paga sempre.
Sogni? Lo scudetto e la qualificazione ai Mondiali.
Il Genoa è in una posizione di classifica che non merita, ha giocatori forti e una squadra compatta, hanno fatto risultato anche su molti campi ostici. Dovremo essere pronti a sfidare una squadra forte”.
