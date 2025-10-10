Intervistato da TMW, Cristiano Lucarelli, ex allenatore della Ternana, ha parlato anche del campionato dopo queste prime sei giornate. Ecco le sue parole:
Lucarelli: “L’Inter ha la rosa per star lassù. Vlahovic? Credo abbia già un pre-accordo con…”
Che idea si è fatto sulla Serie A?—
"Ancora è presto. Il Napoli si sapeva che come rosa poteva essere nuovamente lì, l'Inter idem, anche se l'inizio non è stato facile. È anche una fase che con 2-3 vittorie di riporti in zone importanti di classifica. Il Milan era preventivabile che con Allegri, senza l'impegno delle coppe, potesse essere fastidioso. Sulla Roma c'era molto interesse… Se Gasperini riuscirà a portare l'idea di gioco di cui ha beneficiato l'Atalanta sicuramente starà in quella parte di classifica, poi c'è la Juventus, che più o meno è lì dove ci si aspettava. Anche se sei partite sono veramente poche per poter dare un giudizio non definitivo, anche solo parziale".
Come mai Vlahovic non sta giocando nella Juventus?—
"Io credo che il suo contratto in scadenza possa condizionare società e allenatore nelle scelte. A giugno si svincolerò, credo che un giocatore del suo valore avrà già dei pre-accordi con qualche altra squadra, credo che possa essere il motivo".
(Fonte: TMW)
