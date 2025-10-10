Che idea si è fatto sulla Serie A?

"Ancora è presto. Il Napoli si sapeva che come rosa poteva essere nuovamente lì, l'Inter idem, anche se l'inizio non è stato facile. È anche una fase che con 2-3 vittorie di riporti in zone importanti di classifica. Il Milan era preventivabile che con Allegri, senza l'impegno delle coppe, potesse essere fastidioso. Sulla Roma c'era molto interesse… Se Gasperini riuscirà a portare l'idea di gioco di cui ha beneficiato l'Atalanta sicuramente starà in quella parte di classifica, poi c'è la Juventus, che più o meno è lì dove ci si aspettava. Anche se sei partite sono veramente poche per poter dare un giudizio non definitivo, anche solo parziale".