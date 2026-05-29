György Garics, ex calciatore tra le altre di Napoli, Atalanta e Bologna, ha svelato un interessante retroscena di mercato

A margine della presentazione del libro "I 98 eroi dell'Austria" a Padova, György Garics, ex calciatore tra le altre di Napoli, Atalanta e Bologna, ha svelato un interessante retroscena di mercato:

"Due anni prima di firmare con il Napoli potevo andare al Chievo, ma preferii aspettare di essere pronto. Quando firmai per il Napoli c'era anche il Torino su di me. Poi Mourinho mi seguiva da tempo e mi voleva all'Inter: non fosse andato al Real Madrid, sarei diventato nerazzurro".

"Avevo fatto un bel campionato e in squadra con me c'era Costinha. Lui mi diceva sempre che Mou mi voleva e la dirigenza poi mi diede conferma che se fosse rimasto sarei andato all'Inter".