Dimarco: “Milan oggi più bravo di noi. Mano Ricci? Bisseck in Inter-Lazio…”

Il Milan ha vinto 1-0 nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan: ecco le parole di Dimarco ai microfoni di Sky

Matteo Pifferi Redattore 8 marzo - 23:41

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato così della vittoria del Milan contro l'Inter nel derby:

"Il primo tempo l'avevamo preparata di stare in un blocco medio, sapevamo che il Milan poteva farci male in ripartenza. Abbiamo creato troppo poco per quello che abbiamo dimostrato finora in campionato, ci è mancata lucidità. Abbiamo avuto due occasioni, io e Mkhitaryan, dovevamo fare meglio"

"Motivo? Non lo so, so solo che c'era gente che non ci vedeva tra le prime 4 e a marzo siamo a +7. Dobbiamo continuare a fare quello che avevamo fatto prima di oggi"

"Ricci? Non avevo visto, Pio ha alzato la mano. Ogni domenica si parla di tanti episodi, a me non piace farlo ma il braccio è largo, si poteva fare un check al VAR, sono partite importanti e l'anno scorso in Inter-Lazio ci hanno pareggiato la partita"

"Difficoltà contro il Milan? Io e altri compagni dobbiamo trascinare la squadra, abbiamo giocato anche partite importanti, sono partite sempre a sé, il Milan non è secondo a caso, sono stati più bravi di noi e hanno vinto la partita"