Federico Dimarco commenta ai microfoni di DAZN la vittoria dell’Inter contro il Parma, arrivata anche grazie a un suo gol
“Una marea di occasioni come in tutte le partite, magari per sfortuna o sufficienza non riusciamo a chiuderle, oggi era importante vincere e ora pensiamo a domenica (c’è il Napoli, ndr).
Gruppo mai stato così unito? Si sente parlare tanto in giro, questa squadra negli ultimi nani ha fatto tantissimo. Poteva vincere di più? Sì, ma questa squadra si è ricompattata alla grande grazie anche al lavoro del mister e adesso sta uscendo il valore del gruppo quello vero, siamo tutti uniti e si esulta tutti assieme.
Difensore con più partecipazione con gol e assist nei 5 campionati europei? Speriamo di continuare così. Battere il record di 11? Non so neanche a quanti sono. 8? Speriamo (sorride, ndr)”.
