Tre assist contro il Sassuolo per Federico Dimarco, ancora una volta decisivo per l'Inter di Chivu. Ecco le sue parole dopo la partita del Mapei Stadium, vinta dai nerazzurri 5-0:
"Non siamo partiti benissimo, abbiamo subito un paio di ripartenze. Menomale che hanno annullato quel gol. L'obiettivo era prendere i tre punti e siamo contenti".
"Io il quinto più forte del mondo? Non mi sento nessuno. Nel calcio, quando vai bene, sei un fenomeno, se vai male sei scarso. Penso agli obiettivi di squadra".
