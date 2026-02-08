FC Inter 1908
Walukiewicz: “Inter forte ma partiamo dallo 0-0. Dimarco in gran forma? Dobbiamo…”

Ecco le parole di Walukiewicz ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Sassuolo-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Inter, Sebastian Walukiewicz ha parlato così del match del Mapei Stadium:

"Abbiamo rispetto per tutti ma oggi l'avversario è forte, abbiamo fatto bene nelle ultime due partite. Dobbiamo essere concentrati tutta la partita"

Dovrai difende Dimarco?

"Dobbiamo provare a bloccare più cross possibili, si parte dallo 0-0 e tutto è possibile"

L'approccio sarà decisivo?

"Sicuramente, guardiamo sempre avanti, oggi giochiamo contro l'Inter e speriamo di fare una grande partita"

 

