Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Inter, Sebastian Walukiewicz ha parlato così del match del Mapei Stadium:
Walukiewicz: “Inter forte ma partiamo dallo 0-0. Dimarco in gran forma? Dobbiamo…”
"Abbiamo rispetto per tutti ma oggi l'avversario è forte, abbiamo fatto bene nelle ultime due partite. Dobbiamo essere concentrati tutta la partita"
Dovrai difende Dimarco?
"Dobbiamo provare a bloccare più cross possibili, si parte dallo 0-0 e tutto è possibile"
L'approccio sarà decisivo?
"Sicuramente, guardiamo sempre avanti, oggi giochiamo contro l'Inter e speriamo di fare una grande partita"
