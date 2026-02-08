FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Inter Women, Piovani a ITV: “Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederci”

news

Inter Women, Piovani a ITV: “Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederci”

Inter Women, Piovani a ITV: “Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederci” - immagine 1
Intervistato da Inter TV, Piovani, allenatore dell'Inter femminile, ha commentato così la vittoria in campionato contro la Fiorentina
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Inter TV, Piovani, allenatore dell'Inter femminile, ha commentato così la vittoria in campionato contro la Fiorentina:

Inter Women, Piovani a ITV: “Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederci”- immagine 2
Getty Images

"Sono sempre più sorpreso di queste ragazze, stanno facendo una rincorsa incredibile. Con queste prestazioni, dobbiamo crederci per forza: abbiamo tanta qualità ma anche tanta cattiveria agonistica, che ci porta a fare queste partite. Ci mancava un po' di furbizia, che però è importante per una squadra come la nostra. Non possiamo sbagliare, dobbiamo continuare su questa strada. Dopo i tanti infortuni, queste ragazze stanno facendo qualcosa di grande. Sono contento, perché avere tante ragazze a disposizione è molto importante".

Inter Women, Piovani a ITV: “Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederci”- immagine 3
Getty Images

"E' una vittoria che conta tanto: chi giocherà contro l'Inter ora ci metterà il doppio delle forze. Noi dobbiamo continuare con umiltà, cercando di fare quel che stiamo facendo, facendo crescere queste ragazze. E' bello vedere questo percorso. Siamo stati bravi a tenerle unite e a superare gli ostacoli. Ora il Parma: conosco bene il loro allenatore, è una squadra organizzata. Dobbiamo studiarcela come fatto per le altre partite. Se riusciamo a fare dei passi in avanti, dipende solo da noi".

(Fo0nte: Inter TV)

Leggi anche
Walukiewicz: “Inter forte ma partiamo dallo 0-0. Dimarco in gran forma? Dobbiamo…”
Luis Henrique: “Sento la fiducia di Chivu ed è importante. Ho lavorato tanto per…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA