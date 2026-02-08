Intervistato da Inter TV, Piovani, allenatore dell'Inter femminile, ha commentato così la vittoria in campionato contro la Fiorentina:
news
Inter Women, Piovani a ITV: “Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederci”
"Sono sempre più sorpreso di queste ragazze, stanno facendo una rincorsa incredibile. Con queste prestazioni, dobbiamo crederci per forza: abbiamo tanta qualità ma anche tanta cattiveria agonistica, che ci porta a fare queste partite. Ci mancava un po' di furbizia, che però è importante per una squadra come la nostra. Non possiamo sbagliare, dobbiamo continuare su questa strada. Dopo i tanti infortuni, queste ragazze stanno facendo qualcosa di grande. Sono contento, perché avere tante ragazze a disposizione è molto importante".
"E' una vittoria che conta tanto: chi giocherà contro l'Inter ora ci metterà il doppio delle forze. Noi dobbiamo continuare con umiltà, cercando di fare quel che stiamo facendo, facendo crescere queste ragazze. E' bello vedere questo percorso. Siamo stati bravi a tenerle unite e a superare gli ostacoli. Ora il Parma: conosco bene il loro allenatore, è una squadra organizzata. Dobbiamo studiarcela come fatto per le altre partite. Se riusciamo a fare dei passi in avanti, dipende solo da noi".
(Fo0nte: Inter TV)
© RIPRODUZIONE RISERVATA