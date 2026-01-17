Intervenuto ai microfoni di DAZN, Federico Dimarco ha analizzato così quanto accaduto al Blue Energy Stadium tra Udinese e Inter:
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Federico Dimarco ha analizzato così quanto accaduto al Blue Energy Stadium tra Udinese e Inter
"Sapevamo che questa sarebbe stata una trasferta difficilissima. Nel primo tempo abbiamo creato tanto ma concretizzato poco. Nella ripresa abbiamo sofferto tanto, ma alla fine portato a casa una vittoria meritatissima".
"L'importante era vincere, dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene. Dobbiamo seguire i consigli del mister e ci toglieremo delle soddisfazioni".
(Fonte: DAZN)
