Dimarco: “Vittoria importante e meritata. Con Chivu ci toglieremo della soddisfazioni”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Federico Dimarco ha analizzato così quanto accaduto al Blue Energy Stadium tra Udinese e Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Federico Dimarco ha analizzato così quanto accaduto al Blue Energy Stadium tra Udinese e Inter:

"Sapevamo che questa sarebbe stata una trasferta difficilissima. Nel primo tempo abbiamo creato tanto ma concretizzato poco. Nella ripresa abbiamo sofferto tanto, ma alla fine portato a casa una vittoria meritatissima".

"L'importante era vincere, dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene. Dobbiamo seguire i consigli del mister e ci toglieremo delle soddisfazioni".

(Fonte: DAZN)

