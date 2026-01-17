Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Udinese-Inter 0-1, Lautaro Martinez ha parlato così della partita:
Lautaro: “Vittoria importante, gol al momento giusto. Pio? Già detto più volte che…”
L'Inter ha vinto 1-0 contro l'Udinese grazie al gol di Lautaro: ecco le parole del Toro ai microfoni di Dazn
"Era molto importante, sappiamo cosa vuol dire giocare qui, contro una squadra fisica, gioca tanto sulle seconde palle. Abbiamo dato tutto, abbiamo meritato la vittoria, messo qualità e fatto gol nel momento giusto"
"Tre assist di Pio? Lui è importante, ho già detto tante volte quando mi fanno domande su di lui. Lavora tanto, si mette a disposizione del gruppo, ci darà una grande mano ma sono contento anche di Thuram, Bonny e di tutti. Sono contento, stiamo facendo un ottimo lavoro anche grazie a Chivu e il suo staff"
