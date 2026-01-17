FC Inter 1908
L'Inter ha vinto 1-0 contro l'Udinese grazie al gol di Lautaro: ecco le parole del Toro ai microfoni di Dazn
Matteo Pifferi 

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Udinese-Inter 0-1, Lautaro Martinez ha parlato così della partita:

"Era molto importante, sappiamo cosa vuol dire giocare qui, contro una squadra fisica, gioca tanto sulle seconde palle. Abbiamo dato tutto, abbiamo meritato la vittoria, messo qualità e fatto gol nel momento giusto"

"Tre assist di Pio? Lui è importante, ho già detto tante volte quando mi fanno domande su di lui. Lavora tanto, si mette a disposizione del gruppo, ci darà una grande mano ma sono contento anche di Thuram, Bonny e di tutti. Sono contento, stiamo facendo un ottimo lavoro anche grazie a Chivu e il suo staff"

