Dimarco a InterTV: “Creato tanto e sofferto non tantissimo. Il mister ci ha chiesto…”

Altri 3 punti in cascina per i nerazzurri che puntellano la classifica mettendo pressione alle inseguitrici. In friuli ci pensa Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito a risolvere il match portando la squadra di mister Chivu a quota 49 punti, +9 punti sul Napoli e +6 sul Milan che devono ancora giocare. Queste le parole di Dimarco rilasciate ai microfoni di InterTV nel post partita: "Sapevamo fosse una trasferta difficile anche se negli ultimi anni abbiamo vinto spesso, abbiamo creato tanto sofferto non tantissima e penso che i 3 pinti siano più che meritati. Sono al top? No si può sempre migliorare ora conta poco, bisogna continuare a pedalare, il campionato è lungo. Il mister ci ha chiesto grande aggressività e di fare una gara matura. Era una trasferta difficile e venivamo da una gara non bella contro il LEcce e dovevamo ripartire come abbiamo finito con il Napoli. Volevampo i 3 punti. Arsenal? Ora recuperiamo il prima possibile le energie, loro sono fortissimi e si vede, giochiamo in casa e dobbiamo fare la nostra gara perchè è importante"