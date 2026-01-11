Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Con Akanji il duello è stato 50-50 come il risultato: è stato un grande duello, è bello giocare contro i difensori migliori. Lì dovevo segnare, ma va bene così. Ero sul sinistro, forse potevo: ho preso il palo, potevo metterci un po' più di qualità. Ma era difficile tirare da più vicino.