Hojlund: “Se ho vinto il duello con Akanji? Per me è stato 50-50: è sempre bello…”

Hojlund: “Se ho vinto il duello con Akanji? Per me è stato 50-50: è sempre bello…” - immagine 1
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter. Ecco le sue parole
Marco Astori
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Con Akanji il duello è stato 50-50 come il risultato: è stato un grande duello, è bello giocare contro i difensori migliori. Lì dovevo segnare, ma va bene così. Ero sul sinistro, forse potevo: ho preso il palo, potevo metterci un po' più di qualità. Ma era difficile tirare da più vicino.

Hojlund: “Se ho vinto il duello con Akanji? Per me è stato 50-50: è sempre bello…”- immagine 2
Ho già giocato in Italia prima, mi è familiare: il gioco di Conte è simile a quello di Gasperini all'Atalanta. Sono un giocatore migliore, ho più esperienza: sono ancora giovane ma sono migliore ora".

