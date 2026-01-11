Le parole del giocatore nerazzurro dopo il pari con il Napoli ai microfoni di Skysport

11 gennaio 2026

Federico Dimarco, dopo il pari con il Napoli ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del giocatore che ha sbloccato la partita e aveva portato l'Inter in vantaggio:

-Pareggio che si accetta meglio questa sera?

Sì, lo accetto. Sapevamo di incontrare una squadra forte. Dispiace perché siamo andati in vantaggio due volte e due volte ci siamo fatti rimontare. Però è una squadra che ti mette in difficoltà su tutte le parti del campo. Peccato, alla fine potevamo vincerla. Ma ci teniamo un punto.

-Tanti gol, sei un giocatore rinnovato. Da marzo in avanti non sembravi tu e adesso ci stiamo riabituando a rivederti bene. Cosa era successo?

Sono assolutamente d'accordo. Su me stesso sono molto autocritico, cercavo sempre di migliorare per uscire dal momento dell'anno scorso ma non riuscivo. Con la fine dela stagione, essere partiti con un nuovo allenatore mi ha aiutato tantissimo, perché il mister ha creduto in me, mi ha trasmesso serenità e tranquillità, mi ha fatto lavorare sulle cose che secondo lui erano giuste ed eccoci qua. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo.

Secondo me negli ultimi anni questa squadra poteva vincere di più, ma ha lottato ad ogni gara andando sempre punto a punto, a parte l'anno dello scudetto di Spalletti. L'anno scorso non abbiamo raccolto nulla. Era giusto ripartire un nuovo allenatore, dare una rinfrescata di testa, eravamo arrivati mentalmente. Adesso si vede un bel miglioramento, una squadra dominante nei novanta minuti. Questo non toglie che con Inzaghi abbiamo fatto grandi stagioni e grandi partite. Ma quest'anno ci vedo sul pezzo per novanta minuti.

-Ti cambiavano al sessantesimo: hai cambiato la cilindrata?

Non dico altro su questa cosa sennò creiamo polemiche.

-Non vogliamo crearle, ma arrivi a duemila allora: nella testa qualcosa è cambiato...

Grazie mille...

(Fonte: SS24)