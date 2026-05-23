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fcinter1908 news interviste Diouf: “Contento del primo gol in Serie A, bella soddisfazione all’ultima giornata”

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Diouf: “Contento del primo gol in Serie A, bella soddisfazione all’ultima giornata”

Diouf: “Contento del primo gol in Serie A, bella soddisfazione all’ultima giornata” - immagine 1
Il calciatore nerazzurro ha parlato del pari con il Bologna e ha segnato la rete del tre a tre
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Andy Diouf ha fatto assist e segnato nella gara con il Bologna. Il suo primo gol in Serie A e alla fine della partita finita tre a tre il calciatore nerazzurro ha parlato insieme a Pio Esposito ai microfoni di DAZN. Una breve dichiarazione per il giocatore che comunque ha impressionato nell'ultimo periodo in generale e in questa ultima giornata.

La rete segnata da Esposito, la decima in questa stagione, è nata da una sua giocata imponente, un palo colpito e l'appoggio facile dell'attaccante italiano in rete. Poi il gol del tre a tre.

Diouf: “Contento del primo gol in Serie A, bella soddisfazione all’ultima giornata”- immagine 2
Getty Images

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-Che gara hai fatto, eri dappertutto? 

Sono contento di questa partita e sono contento anche del primo gol in Serie A. Una bella soddsfazione all'ultima giornata. 

(Fonte: DAZN)

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