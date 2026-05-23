Il calciatore nerazzurro ha parlato del pari con il Bologna e ha segnato la rete del tre a tre

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 20:46)

Andy Diouf ha fatto assist e segnato nella gara con il Bologna. Il suo primo gol in Serie A e alla fine della partita finita tre a tre il calciatore nerazzurro ha parlato insieme a Pio Esposito ai microfoni di DAZN. Una breve dichiarazione per il giocatore che comunque ha impressionato nell'ultimo periodo in generale e in questa ultima giornata.

La rete segnata da Esposito, la decima in questa stagione, è nata da una sua giocata imponente, un palo colpito e l'appoggio facile dell'attaccante italiano in rete. Poi il gol del tre a tre.

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-Che gara hai fatto, eri dappertutto?

Sono contento di questa partita e sono contento anche del primo gol in Serie A. Una bella soddsfazione all'ultima giornata.

(Fonte: DAZN)