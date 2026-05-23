Esposito: “Dal campo avevo questa sensazione. Diouf fortissimo. Doppia cifra? Ne parlavo…”

Al termine di Bologna-Inter, Pio Esposito ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Ci abbiamo messo tutto il nostro orgoglio. Dal campo avevo la sensazione che saremmo riusciti a riprenderla e alla fine è stato così ed è giusto così dopo una stagione del genere".

"Doppia cifra? Avevo avuto più facilità ad arrivare a 9, con gli altri parlavamo di arrivare alla doppia cifra, sono contento che ci sono riuscito e il gruppo era contento per me dalla panchina. Sono contentissimo per Diouf perché è fortissimo e si merita tanto. Bilancio? Sono contento per i traguardi raggiunti, bellissimo iniziare con 2 trofei. Anche a livello personale sono soddisfatto della mia stagione".