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Esposito: “Dal campo avevo questa sensazione. Diouf fortissimo. Doppia cifra? Ne parlavo…”

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Le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Bologna e Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine di Bologna-Inter, Pio Esposito ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Ci abbiamo messo tutto il nostro orgoglio. Dal campo avevo la sensazione che saremmo riusciti a riprenderla e alla fine è stato così ed è giusto così dopo una stagione del genere".

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Getty Images

"Doppia cifra? Avevo avuto più facilità ad arrivare a 9, con gli altri parlavamo di arrivare alla doppia cifra, sono contento che ci sono riuscito e il gruppo era contento per me dalla panchina. Sono contentissimo per Diouf perché è fortissimo e si merita tanto. Bilancio? Sono contento per i traguardi raggiunti, bellissimo iniziare con 2 trofei. Anche a livello personale sono soddisfatto della mia stagione".

(Dazn)

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