Mandela Keita, centrocampista belga del Parma, nel corso di un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato del suo rapporto con Cristian Chivu, oggi tecnico dell'Inter e nella scorsa stagione suo allenatore in Emilia: "Grazie al Parma che ha creduto in me sono qui. La prima partita che ho fatto non è stata facile, con due cartellini gialli e il rosso ricevuto all'esordio, ma lavorando giorno dopo giorno, grazie anche all'aiuto della società e dei compagni, le cose sono migliorate, anche grazie a Chivu, con il quale ho fatto tanti passi in avanti".