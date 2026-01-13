Mandela Keita, centrocampista belga del Parma, nel corso di un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato del suo rapporto con Cristian Chivu, oggi tecnico dell'Inter e nella scorsa stagione suo allenatore in Emilia: "Grazie al Parma che ha creduto in me sono qui. La prima partita che ho fatto non è stata facile, con due cartellini gialli e il rosso ricevuto all'esordio, ma lavorando giorno dopo giorno, grazie anche all'aiuto della società e dei compagni, le cose sono migliorate, anche grazie a Chivu, con il quale ho fatto tanti passi in avanti".
Parma, Keita: “Chivu mi ha dato tanta fiducia e consigli. Mi diceva sempre di…”
Il centrocampista belga racconta il suo rapporto con l'attuale tecnico dell'Inter, suo allenatore nella scorsa stagione
Quanto è stato importante Chivu?
"Mi ha dato tanto. Anche Pecchia credeva in me ma non era lo stesso che con Chivu, anche per colpa mia, visto che dovevo imparare tante cose. Poi quando è arrivato Cristian Chivu mi ha dato tanta fiducia e tanti consigli. Mi diceva sempre di credere in me stesso e di lavorare sulle piccole cose. Grazie a lui ho fatto passi in avanti e l'annata è andata bene".
