Inter, Chivu: “4-5 squadre per lo scudetto: sarà punto a punto, c’è da battagliare”

Dopo il pareggio contro il Napoli, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato dai canali della Lega Serie A dopo il pareggio contro il Napoli, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera:

Inter, Chivu: “4-5 squadre per lo scudetto: sarà punto a punto, c’è da battagliare”- immagine 2
Getty Images

"Sarà una lotta punto a punto fino alla fine: ci sono 4-5 squadre per me che possono rientrare. Era la prima del ritorno, il cammino è ancora lungo e bisogna battagliare fino alla fine".

 

