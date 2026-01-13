Intervistato dai canali della Lega Serie A dopo il pareggio contro il Napoli, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Inter, Chivu: “4-5 squadre per lo scudetto: sarà punto a punto, c’è da battagliare”
news
Inter, Chivu: “4-5 squadre per lo scudetto: sarà punto a punto, c’è da battagliare”
Dopo il pareggio contro il Napoli, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così della gara di domenica sera
"Sarà una lotta punto a punto fino alla fine: ci sono 4-5 squadre per me che possono rientrare. Era la prima del ritorno, il cammino è ancora lungo e bisogna battagliare fino alla fine".
© RIPRODUZIONE RISERVATA