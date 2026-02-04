Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio della partita contro il Torino, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Diouf: “Coppa Italia obiettivo importante, vogliamo andare avanti. Contento di giocare”
news
Diouf: “Coppa Italia obiettivo importante, vogliamo andare avanti. Contento di giocare”
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio della partita contro il Torino, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato così
"Noi vogliamo sempre vincere, la Coppa Italia è un obiettivo importante. Oggi dobbiamo andare avanti. Ho già segnato in Coppa Italia e oggi voglio fare lo stesso. Sono contento di giocare questa partita".
"Non è facile giocare contro il Torino, è una partita diversa rispetto a quella di campionato, dobbiamo restare concentrati".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA