Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio della partita contro il Torino, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato così
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio della partita contro il Torino, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset:

Getty Images

"Noi vogliamo sempre vincere, la Coppa Italia è un obiettivo importante. Oggi dobbiamo andare avanti. Ho già segnato in Coppa Italia e oggi voglio fare lo stesso. Sono contento di giocare questa partita".

Getty Images

"Non è facile giocare contro il Torino, è una partita diversa rispetto a quella di campionato, dobbiamo restare concentrati".

(Fonte: Sport Mediaset)

