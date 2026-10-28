Il centrocampista dell'Inter commenta così il successo ottenuto sul campo del Venezia
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
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Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Venezia: "Abbiamo fatto la cosa più importante, ovvero vincere la partita. Sapevamo che non sarebbe stato semplice contro una squadra come il Venezia".
"Non è facile trovare spazi contro squadre che giocano con il blocco basso. Dobbiamo giocare più velocemente e provare a cercare la conclusione. Ci capita spesso, in ogni partita abbiamo il pallino del gioco. Pensiero al derby già in questi giorni? Ovviamente è una partita molto importante per noi, non vediamo l'ora. Ma la partita di oggi era altrettanto importante. Ora pensiamo al derby, dobbiamo vincere".
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