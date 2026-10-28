Al termine di Venezia-Inter, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Ci prendiamo la vittoria anche se è stata fortunata. Avevamo poca energia, troppo lenti in costruzione. L'avevamo preparata più per andare sulle fasce, andare sulla linea, creare 1vs1. Abbiamo manovrato sempre lenti senza mai impensierire la loro organizzazione, abbiamo rischiato anche. Siamo stati bravi a rimanere in partita, consapevoli che sono le classiche partite che captano 1-2 volte l'anno".

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"Per la maturità per tanta fortuna, andiamo a Milano con 3 punti perché è una squadra matura e che ha nelle individualità la qualità che ti permette di portare certe partite a casa. Oggi c'era poco da far vedere, potevamo fare qualcosina in più, pensavamo con i cambi di dare una scossa ma non è successo così, forse all'intervallo dovevamo cambiarne tanti. Dovevamo fare di più, anche se la fatica si fa sentire. Complimenti al Venezia che ci ha messi in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere in partita, siamo stati bravi anche grazie a Provedel che ha fatto una gran partita. Derby? Tutti quelli che sono fuori saranno fuori anche per il derby".

"Noi non ci siamo mai lamentati del calendario, vale per noi e anche per il Milan, anche loro hanno tante partite da giocare. Il derby non è mai una partita come le altre e dobbiamo trovare energie, a livello emotivo ti dà tanto. Speriamo di arrivare a quella partite con le giuste energie e la giusta determinazione".

(Dazn)