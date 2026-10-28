I giudizi del direttore di FCInter1908 sui protagonisti della sfida di Serie A tra Venezia e Inter.

Daniele Mari
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PROVEDEL

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Provedel 7

Costretto agli straordinari dalle iniziative del Venezia, salva anche con un po' di fortuna su Lauberbach a colpo sicuro. Ma altri grandi interventi tengono l'Inter in partita fino allo sprint finale.

Venezia-Inter, pagelle

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