Donadoni: “Questo Milan è da scudetto. Leao? Ecco cosa ne penso”

Matteo Pifferi Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 21:46)

Roberto Donadoni ha parlato a Tuttosport dell'inizio di stagione del Milan:

«Direi buono. Ho visto un bel Milan. Forse un po’ meno nell'ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all'altezza delle altre. Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l'inizio è ottimo e fa ben sperare».

Il merito si può attribuire a Massimiliano Allegri?

«È tutto un insieme. Sicuramente Allegri ha la sua percentuale di meriti. È chiaro che riuscire a creare un gruppo che sia coeso e unito non è semplice e credo che sia stata soprattutto la difficoltà dell'anno scorso del Milan. Quest’anno sembra che questo problema si sia stato superato e in campo si vede un’altra squadra».

Il problema del Milan di oggi è sempre la testa di Rafael Leao?

«È un giocatore che ha grande potenzialità, però se non si adegua a quello che è lo spirito del resto della squadra rischia di autoescludersi. Se c'è questo rischio? Mi auguro di no per lui e per il Milan perché è un giocatore che ha grandi mezzi e quindi può essere di grande aiuto».

Allegri può incidere sul futuro "da grande" di Rafa?

«È chiaro che i rapporti tra allenatore e giocatore hanno un loro peso specifico, però prima di tutto deve essere il giocatore a rendersi conto di quello che è necessario per lui. Se non sei focalizzato su te stesso in maniera corretta, è chiaro, che diventa un modo di autoescludersi dal progetto. Credo che sia questo messaggio che Allegri gli vuole trasmettere perché Max ha tutto da guadagnare nel cercare di tirar fuori il meglio da un giocatore del genere. Se ci riuscirà, allora vedremo ancora il miglior Leao con la maglia del Milan».

È un Milan scudetto?

«Per quello che ho visto fino ad ora, direi di sì».