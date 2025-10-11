Argentina, Nico Paz: “Lautaro e Alvarez? Facile giocare con giocatori così”

Il calciatore ha parlato con la stampa argentina dopo la vittoria della sua Nazionale contro il Venezuela, gara in cui ha giocato da titolare con i due attaccanti

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre - 19:48

Mentre dall'Italia rimbalzano le parole di Francesco Totti che lo ha definito il giocatore più intrigante in questo momento in Serie A, Nico Paz ha parlato ai microfoni della stampa argentina dopo la vittoria contro il Venezuela nella quale ha giocato da titolare dietro a Lautaro Martinez e Julian Alvarez. «È stata una partita importante per me, ho cercato di sfruttarla al meglio. Credo di aver fatto bene nel ruolo che mi è stato richiesto che mi piace e sono contento».

«Come è andata con Lautaroe Alvarez? Con due attaccanti così è molto più facile giocare», ha spiegato. «Mondiali 2026? Cerco di non pensare troppo - ha aggiunto il calciatore del Como - penso ai minuti gioctori con club e Nazionale e cerco di aumentare il minutaggio gara dopo gara. Scaloni mi ha chiesto di essere me stesso, di scatenarmi come ho fatto con il Como. Mi dà fiducia in quello che è il mio gioco. Il mio ruolo? Dipende dalla squadra in cui gioco e dai giocatori che giocano con me. Di solito mi sento a mio agio dietro all'attaccante, arretrando per ricevere il pallone e sfruttando il fisico negli undici metri».

L'Inter lo aveva adocchiato ma il Real Madrid, che lo ceduto nel 2014 al Como per sei mln, ha inserito delle clausole di riacquisto e il 50% della futura rivendita sul contratto di cessione dimostrando di aver intenzione di puntarci per il futuro.

(Fonte: Olè)