Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
La Roma non è lì per caso.—
«Affatto. Ora però bisogna mantenere questo ritmo ed è la cosa più difficile nel lungo termine. L’esperienza dei senatori sarà fondamentale, perché non mancheranno com’è ovvio i momenti duri. Mi auguro davvero che la Roma possa brindare a fine stagione, vincere lì è speciale».
Ma chi vede comunque in pole per lo scudetto?—
«Dico il Napoli, che si è rinforzato e ha Conte in panchina. Anche Allegri e il Milan daranno filo da torcere: le sue squadre sono sempre importanti. Ovviamente ci sono pure Inter e Juve, ma anche la Roma può dire la sua lì in alto».
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
