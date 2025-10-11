FC Inter 1908
Pjanic: “Scudetto? Dico Napoli, poi Milan. Ma ci sono anche Inter, Juve e Roma”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha parlato anche della lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

La Roma non è lì per caso.

«Affatto. Ora però bisogna mantenere questo ritmo ed è la cosa più difficile nel lungo termine. L’esperienza dei senatori sarà fondamentale, perché non mancheranno com’è ovvio i momenti duri. Mi auguro davvero che la Roma possa brindare a fine stagione, vincere lì è speciale».

Ma chi vede comunque in pole per lo scudetto?

«Dico il Napoli, che si è rinforzato e ha Conte in panchina. Anche Allegri e il Milan daranno filo da torcere: le sue squadre sono sempre importanti. Ovviamente ci sono pure Inter e Juve, ma anche la Roma può dire la sua lì in alto».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

