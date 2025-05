Inzaghi contro la Lazio non avrà un match semplice e magari i suoi calciatori inconsciamente saranno un po' distratti dall'avvicinarsi della finale di Champions League. Il Napoli, però, non potrà aspettarsi un regalo dai biancocelesti a San Siro: gli azzurri dovranno fare sei punti, così si metteranno al sicuro da qualsiasi tipo di sorpresa. Nonostante il pareggio nell'ultima sfida contro il Genoa, hanno la forza per battere sia il Parma sia il Cagliari, per tenersi il primo posto e festeggiare lo scudetto".