Intervistato da TMW, Roberto Donadoni ha parlato anche della lotta scudetto in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:
Donadoni: “Scudetto? Mi auguro tante squadre in lizza fino alla fine. Il Napoli…”
"Lo scorso campionato è stato bello e vissuto in maniera intenso, forse l'unico così aperto sia per il titolo sia per la salvezza. Il Napoli ha fatto qualcosa in più delle altre, alla fine ha raccolto quello che ha seminato durante l'anno dopo esser partito con delle difficoltà".
"Per per questa stagione mi auguro grande lotta, competizione agonistica e tante squadre in lizza fino alla fine. Se così sarà, ne gioveremo tutti".
(Fonte: TMW)
