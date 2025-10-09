FC Inter 1908
Donadoni: “Scudetto? Mi auguro tante squadre in lizza fino alla fine. Il Napoli…”

Intervistato da TMW, Roberto Donadoni ha parlato anche della lotta scudetto in campionato. Ecco le sue dichiarazioni
Intervistato da TMW, Roberto Donadoni ha parlato anche della lotta scudetto in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

"Lo scorso campionato è stato bello e vissuto in maniera intenso, forse l'unico così aperto sia per il titolo sia per la salvezza. Il Napoli ha fatto qualcosa in più delle altre, alla fine ha raccolto quello che ha seminato durante l'anno dopo esser partito con delle difficoltà".

"Per per questa stagione mi auguro grande lotta, competizione agonistica e tante squadre in lizza fino alla fine. Se così sarà, ne gioveremo tutti".

(Fonte: TMW)

