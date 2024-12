Nella lunga intervista a SportItalia, Giulio Donati ha parlato anche della crescita di Hakan Calhanoglu. L'ex Inter fa un paragone con il percorso di Andrea Pirlo. "Ha fatto una specie di carriera alla Pirlo, diciamo. Quando hai giocatori di quella intelligenza puoi usarli in tanti modi. Hakan è un ragazzo stupendo e come giocatore ha una intelligenza incredibile, poi la tecnica non gli manca. Non mi stupisce affatto".