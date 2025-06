Tra i giocatori che hanno parlato alla fine della partita vinta dall'Italia contro la Moldavia per due a zero c'è stato anche Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale. «Non era facile? Non sono stati giorni facili e il mister si meritava una grande vittoria. Abbiamo vinto ma potevamo fare meglio. Però è un dispiacere enorme che il mister non ci allenerà più. Sicuramente noi potevamo fare di più, in campo andiamo noi e contro la Norvegia si è sbagliato l'atteggiamento, che con la maglia azzurra non può mai mancare».