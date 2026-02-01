Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Cremonese : "Non dobbiamo sottovalutare questa partita, per loro anche un pareggio sarebbe come una vittoria. Dobbiamo mettercela tutta, dalle pressioni, concentrazione, determinazione, voglia di essere la miglior versione di noi stessi".

"Sto bene, sono contento, cerco di migliorare sempre. Si gioca tanto, bisogna anche recuperare tra le partite. Più gioco, più sono felice. Il vantaggio sulle inseguitrici? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a cercare di vincere più partite possibili. Questo è il nostro obiettivo".