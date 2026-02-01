Federico Ceccherini, difensore della Cremonese, ha parlato così a Sky prima della sfida contro l’Inter (qui le formazioni ufficiali):
“L’Inter è una squadra forte, per me la favorita come organico. Sarà dura, quando giochi contro queste squadre la verità è che non puoi sbagliare, devi fare meno errori possibili. Sarà tosta, dobbiamo aiutarci a vicenda e cercare di fare il massimo.
Su che piano bisogna mettere questa partita contro questo avversario? Rispetto alle ultime dobbiamo essere molto più attenti e aumentare i giri nella riaggressione, dobbiamo essere corti e aggressivi, cercare di sfruttare le occasioni che avremo”.
