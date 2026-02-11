Håvard Sakariassen, direttore sportivo del Bodo/Glimt, è intervenuto in esclusiva su Sportitalia a una settimana dalla sfida in Norvegia contro i nerazzurri, valida per l’andata dei playoff di Champions League.
Ds Bodo Glimt: "Timore dell'Inter? No, loro ci devono temere! Ecco il nostro fattore X"
Ds Bodo Glimt: “Timore dell’Inter? No, loro ci devono temere! Ecco il nostro fattore X”
Håvard Sakariassen, direttore sportivo del Bodo/Glimt, è intervenuto in esclusiva su Sportitalia verso la sfida contro l'Inter
Queste le sue dichiarazioni: "Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra davvero molto, molto forte ed esperta. Ma non li temiamo: cercheremo di preparare la partita per far sì di essere in grado di mettere in campo la nostra migliore performance. Poi a volte incontri delle squadre che stanno vivendo il loro momento di forma migliore; ma ciò che conta è il risultato.
Il focus è su noi stessi, crediamo di poter essere davvero competitivi nel confronto con l'Inter. È una partita di calcio, vedremo come finirà, vedremo dove soffierà il vento. Cosa deve temere l'Inter di noi? La nostra squadra. Il fattore X del Bodo è la squadra".
