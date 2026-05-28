Lunga intervista concessa da Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ai microfoni de La Provincia di Como. Queste le sue parole sul futuro di Nico Paz: "Cosa vi devo dire di Nico Paz? Il pallino è nelle mani del Real. Dunque vedremo. Potremmo ricevere una Pec che ci informa della volontà di riscattare il giocatore, oppure un incontro per valutare il da farsi, come lo scorso anno. Noi speriamo nella seconda ipotesi".
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Ds Como: “Nico Paz? Chiedete al Real: potremmo ricevere una Pec sul riscatto oppure…”
Ma come la Champions può cambiare lo scenario?—
"Finché chiedete a me, io posso dirvi quello che penso io. Dovreste chiedere al Real. Io penso che se il Real avesse l’intenzione di lasciare il ragazzo qui, in un posto dove si trova benissimo, e con la possibilità di fare la Champions, beh avrebbe uno scenario interessante. Ma dipende da cosa pensano. La Champions potrebbe teoricamente arricchire i motivi per lasciarlo qui un anno, ma le variabili sono tante, a partire dal nuovo allenatore ancora non ufficializzato".
La Champions quanto agevola il vostro mercato?—
"Ci dà la possibilità di immaginare che tutti i nostri big vogliano rimanere. Ci piacerebbe ripartire dalla spina dorsale di questa squadra. Credo che la Champions possa essere garanzia per tutti, anche magari di chi senza qualificazione in Europa avrebbe valutato altre possibilità. Per questo ci saranno meno movimenti rispetto, ad esempio, al mercato dopo la promozione".
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