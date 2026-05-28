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fcinter1908 news interviste Giulini: “Sapevamo dell’addio di Palestra. E arriveranno offerte per Seba Esposito”

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Giulini: “Sapevamo dell’addio di Palestra. E arriveranno offerte per Seba Esposito”

Giulini: “Sapevamo dell’addio di Palestra. E arriveranno offerte per Seba Esposito” - immagine 1
Intervistato da Radiolina, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così del mercato che faranno i rossoblu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato da Radiolina, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così del mercato che faranno i rossoblu: “Provare a migliorarci ruota attorno a tanti fattori, anche all’esperienza maggiore di Pisacane e il suo staff. Per poter aspirare a risultati migliori dobbiamo cercare di trattenere tutti coloro che quest’anno hanno fatto bene, conoscono le richieste del mister.

Giulini: “Sapevamo dell’addio di Palestra. E arriveranno offerte per Seba Esposito”- immagine 2
Getty Images

Ma sappiamo che arriveranno le offerte per Caprile, Obert, Esposito, ma anche Adopo e Mendy. Dovremo essere bravi a mantenerne il più possibile, cercheremo di non smantellare. Se dovesse arrivare qualche offerta importante, però, sostituiremo certamente i giocatori ceduti. Faccio il nome di Raterink: arriva a gennaio, per giocare in prima squadra o fare spiccioli di partita. Sapevamo dell’addio di Palestra, e lo abbiamo preso per questo".

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