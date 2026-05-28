Intervistato da Radiolina, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così del mercato che faranno i rossoblu

Intervistato da Radiolina, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così del mercato che faranno i rossoblu: “Provare a migliorarci ruota attorno a tanti fattori, anche all’esperienza maggiore di Pisacane e il suo staff. Per poter aspirare a risultati migliori dobbiamo cercare di trattenere tutti coloro che quest’anno hanno fatto bene, conoscono le richieste del mister.