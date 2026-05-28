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Giulini: “Sapevamo dell’addio di Palestra. E arriveranno offerte per Seba Esposito”
Intervistato da Radiolina, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così del mercato che faranno i rossoblu: “Provare a migliorarci ruota attorno a tanti fattori, anche all’esperienza maggiore di Pisacane e il suo staff. Per poter aspirare a risultati migliori dobbiamo cercare di trattenere tutti coloro che quest’anno hanno fatto bene, conoscono le richieste del mister.
Ma sappiamo che arriveranno le offerte per Caprile, Obert, Esposito, ma anche Adopo e Mendy. Dovremo essere bravi a mantenerne il più possibile, cercheremo di non smantellare. Se dovesse arrivare qualche offerta importante, però, sostituiremo certamente i giocatori ceduti. Faccio il nome di Raterink: arriva a gennaio, per giocare in prima squadra o fare spiccioli di partita. Sapevamo dell’addio di Palestra, e lo abbiamo preso per questo".
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