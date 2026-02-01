FC Inter 1908
Alle 18 l'Inter scenderà in campo allo Zini contro la Cremonese: le parole di Giacchetta ai microfoni di Dazn prima del match
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cremonese-Inter, Simone Giacchetta, DS della Cremonese, ha parlato così:

"Siamo una neopromossa, sappiamo di dover fare un percorso di grande sofferenza. Dopo un ottimo inizio, stiamo un po' pagando anche gli infortuni. Per una squadra del nostro livello è un problema non avere tanti giocatori, dobbiamo soffrire e stare uniti in questi periodi. Ci sono tante partite, non dobbiamo crearci tanti problemi"

Maleh dal 1' ed è arrivato anche Djuric

"Djuric conosce il campionato, entrambi hanno l'umiltà di essere in questa categoria. Al di là di Vardy non ci sono campioni nella Cremonese, dobbiamo avere un grande spirito. Il calciomercato è ancora aperto, stiamo valutando altre opportunità per le ultime 24 ore, vediamo dopo la partita come poter operare"

