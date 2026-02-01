FC Inter 1908
Simone Giacchetta, dirigente sportivo della Cremonese, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida con l’Inter
Simone Giacchetta, dirigente sportivo della Cremonese, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida con l’Inter:

“Come fare l’impresa? Giocare con l’Inter di oggi non è sicuramente semplice, cercheremo di fare del nostro meglio, affrontiamo una squadra che ha fatto due finali di Champions, non abbiamo tantissimo da perdere. Non vinciamo da dicembre ma siamo a gennaio, non è che sia passato chissà quanto tempo. Dobbiamo giocare per rimanere in questa categoria, il percorso è questo.

Le tante assenze di oggi e il mercato? Siamo bersagliati dalla sfortuna, abbiamo tanti infortunati e defezioni, sono tutti stop di 2/3 settimane ma ci condizionano tanto in una rosa come la nostra. Manca una giornata di mercato, non credo ci siano rivoluzioni particolari. Fino a che il mercato è aperto, vedremo se troveremo qualcosa che ci può aiutare. Siamo attenti a tutto ciò che succede”, ha detto.

