Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Un ottimo inizio per noi, siamo stati gli ultimi promossi in A, un mercato in salita. Abbiamo creato un gruppo di italiani, con un allenatore che conosce benissimo il campionato ed è abituato a imprese verso la salvezza. Inizio buono, ma in Serie A è più facile perdere partite che vincerne. Siamo pronti a questo tipo di percorso.
Bari neopromosso in A ha vinto con Milan e Inter a San Siro? È difficile confermarsi a questi livelli, per noi è una grandissima opportunità contro questi campioni, si può elevare il nostro livello nella mentalità e nel gesto tecnico, siamo contenti di giocare contro l'Inter", le sue parole.
