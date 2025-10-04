FC Inter 1908
Ds Cremonese: “Ottimo inizio, vincere a San Siro contro Milan prima e Inter poi…”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter
Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Un ottimo inizio per noi, siamo stati gli ultimi promossi in A, un mercato in salita. Abbiamo creato un gruppo di italiani, con un allenatore che conosce benissimo il campionato ed è abituato a imprese verso la salvezza. Inizio buono, ma in Serie A è più facile perdere partite che vincerne. Siamo pronti a questo tipo di percorso.

Bari neopromosso in A ha vinto con Milan e Inter a San Siro? È difficile confermarsi a questi livelli, per noi è una grandissima opportunità contro questi campioni, si può elevare il nostro livello nella mentalità e nel gesto tecnico, siamo contenti di giocare contro l'Inter", le sue parole.

 

