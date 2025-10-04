Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Un ottimo inizio per noi, siamo stati gli ultimi promossi in A, un mercato in salita. Abbiamo creato un gruppo di italiani, con un allenatore che conosce benissimo il campionato ed è abituato a imprese verso la salvezza. Inizio buono, ma in Serie A è più facile perdere partite che vincerne. Siamo pronti a questo tipo di percorso.