news

Cremonese, Johnsen: "Partita difficile, speriamo di rimanere imbattuti. Nicola…"

Ecco le dichiarazioni a Dazn di Johnsen nel pre-partita di Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A
Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Cremonese, Dennis Johnsen ha parlato così:

"Nicola mi lascia libero in campo, per questo mi piace giocare con lui. Gioco anche da seconda punta, è il ruolo che mi piace di più"

Nel 1992 vittoria Cremonese contro l'Inter

"Può essere una motivazione ma è una partita molto difficile, giochiamo bene. Speriamo di giocare bene e di rimanere imbattuti"

