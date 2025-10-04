Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Cremonese, Dennis Johnsen ha parlato così:
Cremonese, Johnsen: “Partita difficile, speriamo di rimanere imbattuti. Nicola…”
Ecco le dichiarazioni a Dazn di Johnsen nel pre-partita di Inter-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A
"Nicola mi lascia libero in campo, per questo mi piace giocare con lui. Gioco anche da seconda punta, è il ruolo che mi piace di più"
"Può essere una motivazione ma è una partita molto difficile, giochiamo bene. Speriamo di giocare bene e di rimanere imbattuti"
