Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, ha parlato così della permanenza di Morten Frendrup , nome accostato anche all'Inter in estate : "Le proposte che ci sono arrivate non erano all'altezza di quello che per noi è il valore del giocatore, abbiamo deciso di confermarlo.

E Morten non ci ha mai chiesto di andare via, si è sempre comportato con grande professionalità: siamo felici di averlo ancora. Lo stesso vale per Vasquez, non è stato facile tenerlo qui perché l'interesse nei suoi confronti era alto ma sarebbe partito solo di fronte a offerte irrinunciabili. Tutto si è bloccato ai primi colloqui, Johan sa che è l'anno del Mondiale e qui sta bene".