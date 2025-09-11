FC Inter 1908
Marco Ottolini, intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, ha parlato così della permanenza di Morten Frendrup, nome accostato anche all'Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, ha parlato così della permanenza di Morten Frendrup, nome accostato anche all'Inter in estate: "Le proposte che ci sono arrivate non erano all'altezza di quello che per noi è il valore del giocatore, abbiamo deciso di confermarlo.

E Morten non ci ha mai chiesto di andare via, si è sempre comportato con grande professionalità: siamo felici di averlo ancora. Lo stesso vale per Vasquez, non è stato facile tenerlo qui perché l'interesse nei suoi confronti era alto ma sarebbe partito solo di fronte a offerte irrinunciabili. Tutto si è bloccato ai primi colloqui, Johan sa che è l'anno del Mondiale e qui sta bene".

