news

Serena: “Inter, dal mercato arrivati non obiettivi iniziali. Juve? Ecco chi vedo favorita”

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, è stato intervistato dall'edizione odierna di Repubblica. Queste le sue dichiarazioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, è stato intervistato dall'edizione odierna di Repubblica. Queste le sue dichiarazioni.

Aldo Serena, il risultato del derby d'Italia condizionerà la stagione?

«Non in maniera definitiva. È una partita dai risvolti mediatici molto forti, è una partita importante, ma non sarà condizionante, ovviamente, anche se una delle due dovesse perdere».

Come giudica l'estate delle due società?

«Abbastanza simile, un mercato senza squilli di tromba. L'Inter aveva identificato alcuni giocatori che avrebbero potuto completare la rosa, da Lookman e Koné e Leoni. Poi sono arrivati calciatori validi come Sucic, Bonny, Akanji, che hanno completato la rosa pur non essendo gli obiettivi iniziali».

Saranno Juventus e Inter le antagoniste del Napoli?

«In questo momento penso che l'Inter debba ritrovare le certezze, come Çalhanoğlu, oltre a ritornare una squadra più compatta nelle due fasi, che non si esponga a contrattacchi e che sia più efficace anche quando le avversarie si raccolgono. La Juventus è leggermente avanti su certi concetti, quelli di Tudor, ma nonostante il ko del Milan alla prima non li sottovaluterei. Allegri a centrocampo ha l'imbarazzo della scelta e non hanno le coppe».

Torniamo al derby d'Italia: come finirà?

«La Juventus la vedo favorita, perché gioca in casa e per la solidità difensiva.

Ma dipenderà anche dalla reazione dei nerazzurri dopo il ko con l'Udinese. Inoltre arriva dopo il turno delle nazionali, è sempre un'incognita»

