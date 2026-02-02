La notizia era nell'aria ma è arrivata anche l'ufficialità in giornata: Yanis Massolin è diventato un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista classe 2002 resterà fino a fine stagione al Modena salvo poi aggregarsi all'Inter in estate. Un'operazione di prospettiva per i nerazzurri che guardando an che al futuro.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Catellani, DS del Modena, ha parlato in questi termini di Massolin: "È un giocatore speciale, con grande fisicità, 1.97, grande qualità tecnica, mancino. Non lo si vede quotidianamente sui campi uno così, l’Inter credo che con questo investimento lungimirante, e con un percorso di formazione nel calcio italiano, può trovare un giocatore particolare".

"Noi come Serie B, dopo ciò che si è detto nell’ultima estate, dei pochi trasferimenti verso la A, abbiamo avuto un segnale importante. Diciamo che è un giocatore che deve ancora finire l’evoluzione, si sta esprimendo bene da mezzala ma può fare anche il trequartista, per certi versi ricorda Ilicic, per altri Rabiot. Sicuramente è un ragazzo che ha grande intelligenza dentro e fuori dal rettangolo di gioco, questa è la più grande garanzia per il suo futuro".