"Ci avete 'Maignato', dal nome del portiere del Milan (che ha parato un rigore a Çalhanoglu, ndr). A portiere invertito avremmo vinto 3 a 0 noi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste La Russa: “Ieri il Milan ci ha ‘Maignato’, a portiere invertito 3-0 Inter”
news
La Russa: “Ieri il Milan ci ha ‘Maignato’, a portiere invertito 3-0 Inter”
Così il presidente del Senato, tifoso dell'Inter, commenta scherzosamente il risultato del derby di ieri sera vinto dal Milan per 1-0
Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso dell'Inter, commenta scherzosamente il risultato del derby di ieri sera vinto dal Milan per 1-0.
La Russa è intervenuto al XXVII Edizione di Italia Direzione Nord in corso a Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA