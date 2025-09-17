"Manca la prestazione, la vittoria. Sto pensando proprio a questo. La mie energia è per quello che dovremo fare domani anche perché conosco l'ambiente e le ambizioni di questa società. So quello che pensavo quando affrontano una squadra italiana. Mi aspetto una partita ostica, faranno di tutto per metterci in difficoltà, per provare a portarla a casa. Dovremo accettare i momenti della partita e cercare di portarla a casa. È importante partire, la prima di Champions, importante partire bene. Mi aspetto di fare quel salto che credo che manchi a questa squadra, solo a livello di risultati, le prestazioni le abbiamo fatte, ma è sempre mancato qualcosa. Vorrei che quel qualcosa non mancasse. So chi sono, ho i miei sogni, so che metto l'anima, dedico tempo e cerco di aiutare i miei ragazzi. Non penso a me stesso, della mia reputazione non me ne frega niente. La coscienza è più importante e io ce l'ho a posto".