FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Dumfries: “Chivu giovane e forte. Con lui giochiamo un calcio più verticale, la sua richiesta”

news

Dumfries: “Chivu giovane e forte. Con lui giochiamo un calcio più verticale, la sua richiesta”

Dumfries: “Chivu giovane e forte. Con lui giochiamo un calcio più verticale, la sua richiesta” - immagine 1
Intervistato da Sport.tv, Denzel Dumfries ha parlato di Chivu e della vittoria di ieri sera contro lo Slavia Praga
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da Sport.tv, Denzel Dumfries ha parlato di Chivu e della vittoria di ieri sera contro lo Slavia Praga:

Com'è andata?

"Vittoria importante, siamo solo all'inizio, torneo duro. Contento per questa vittoria".

Come ti trovi con Chivu? Cosa ti ha chiesto?

"Noi giochiamo più in verticale, il più possibile sull'attaccante. È un allenatore giovane, ma forte, siamo contenti con lui". 

Dumfries: “Chivu giovane e forte. Con lui giochiamo un calcio più verticale, la sua richiesta”- immagine 2
Getty Images

Cosa si devono aspettare i tifosi dalla prossima partita?

"Partita importante, poi c'è la sosta, dobbiamo vincere e siamo concentrati. Giochiamo in casa dobbiamo dimostrare di essere l'Inter in ogni partita". 

Leggi anche
Thuram: “Siamo solo all’inizio. Mi trovo benissimo con Chivu, ecco cosa mi chiede”
Ajax, Sneijder durissimo: “Una banda di idioti. Inaccettabile giocare così a questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA