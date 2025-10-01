Intervistato da Sport.tv, Denzel Dumfries ha parlato di Chivu e della vittoria di ieri sera contro lo Slavia Praga:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Dumfries: “Chivu giovane e forte. Con lui giochiamo un calcio più verticale, la sua richiesta”
news
Dumfries: “Chivu giovane e forte. Con lui giochiamo un calcio più verticale, la sua richiesta”
Intervistato da Sport.tv, Denzel Dumfries ha parlato di Chivu e della vittoria di ieri sera contro lo Slavia Praga
Com'è andata?
"Vittoria importante, siamo solo all'inizio, torneo duro. Contento per questa vittoria".
Come ti trovi con Chivu? Cosa ti ha chiesto?
"Noi giochiamo più in verticale, il più possibile sull'attaccante. È un allenatore giovane, ma forte, siamo contenti con lui".
Cosa si devono aspettare i tifosi dalla prossima partita?
"Partita importante, poi c'è la sosta, dobbiamo vincere e siamo concentrati. Giochiamo in casa dobbiamo dimostrare di essere l'Inter in ogni partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA