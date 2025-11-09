FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Dumfries: “Ci siamo preparati bene in questi giorni, vogliamo vincere”

news

Dumfries: “Ci siamo preparati bene in questi giorni, vogliamo vincere”

Dumfries: “Ci siamo preparati bene in questi giorni, vogliamo vincere” - immagine 1
Ai microfoni di DAZN, Denzel Dumfries ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di DAZN, Denzel Dumfries ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio:

Inter Dumfries
Getty Images

"La partita in Champions abbiamo sofferto un po' nella ripresa, ma abbiamo vinto ed è stata comunque importante per migliorarci. In questi giorni abbiamo lavorato bene e vogliamo vincere".

Dumfries: “Ci siamo preparati bene in questi giorni, vogliamo vincere”- immagine 3
Getty Images

 

"Se abbiamo pensato alla partita dell'anno scorso? Non specificatamente. Ora si tratta di un'altra partita e vogliamo far bene".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Dumfries a InterTV: “Ho segnato nelle ultime tre sfide? Non lo sapevo, allora…”
Gabbia: “Clima non buono in spogliatoio. Prossima con l’Inter? Dovremo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA