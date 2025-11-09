Dumfries: “Ci siamo preparati bene in questi giorni, vogliamo vincere”

Ai microfoni di DAZN, Denzel Dumfries ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio:
Ai microfoni di DAZN, Denzel Dumfries ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio
"La partita in Champions abbiamo sofferto un po' nella ripresa, ma abbiamo vinto ed è stata comunque importante per migliorarci. In questi giorni abbiamo lavorato bene e vogliamo vincere".
"Se abbiamo pensato alla partita dell'anno scorso? Non specificatamente. Ora si tratta di un'altra partita e vogliamo far bene".
(Fonte: DAZN)
