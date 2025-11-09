Avanti 2-0, il Milan si è fatto rimontare dal Parma che poi ha tenuto il 2-2 fino al triplice fischio dell'arbitro. Intervenuto a Sport Mediaset a fine match, Matteo Gabbia ha parlato così:
Gabbia: “Clima non buono in spogliatoio. Prossima con l’Inter? Dovremo…”
"Allegri ha detto che siamo stati dei polli? Sono d'accordo con le parole del mister, siamo partiti nel secondo tempo in maniera non corretta, dobbiamo prendere insegnamento e non sbagliare più, abbiamo già lasciato tanti punti in partite così. Dobbiamo migliorare e portare a casa punti anche in queste serate così"
Problema con le piccole è mentale?
"Non penso sia mentale, c'è una differenza tra le big e giocare partite contro squadre come il Parma. Sono tutte partite difficili, dobbiamo rimanere compatti sempre anche in queste partite sulla carta più facili. Dobbiamo essere compatti e uniti per superare i momenti di difficoltà, da gruppo poi bisogna portare a casa punti"
La prossima è il derby: cosa c'è in spogliatoio ora?
"Il clima ora non può essere buono ed è normale che sia così. Dobbiamo capire e analizzare dentro noi stessi per non passare più serate del genere, la prossima partita dobbiamo dare tutto per tornare in spogliatoio ed essere orgogliosi e felici"
