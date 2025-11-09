FC Inter 1908
Gabbia: “Clima non buono in spogliatoio. Prossima con l’Inter? Dovremo…”

"Dobbiamo prendere insegnamento e non sbagliare più, abbiamo già lasciato tanti punti in partite così", dice Gabbia dopo Parma-Milan 2-2
Matteo Pifferi Redattore 

Avanti 2-0, il Milan si è fatto rimontare dal Parma che poi ha tenuto il 2-2 fino al triplice fischio dell'arbitro. Intervenuto a Sport Mediaset a fine match, Matteo Gabbia ha parlato così:

"Allegri ha detto che siamo stati dei polli? Sono d'accordo con le parole del mister, siamo partiti nel secondo tempo in maniera non corretta, dobbiamo prendere insegnamento e non sbagliare più, abbiamo già lasciato tanti punti in partite così. Dobbiamo migliorare e portare a casa punti anche in queste serate così"

Problema con le piccole è mentale?

"Non penso sia mentale, c'è una differenza tra le big e giocare partite contro squadre come il Parma. Sono tutte partite difficili, dobbiamo rimanere compatti sempre anche in queste partite sulla carta più facili. Dobbiamo essere compatti e uniti per superare i momenti di difficoltà, da gruppo poi bisogna portare a casa punti"

La prossima è il derby: cosa c'è in spogliatoio ora?

"Il clima ora non può essere buono ed è normale che sia così. Dobbiamo capire e analizzare dentro noi stessi per non passare più serate del genere, la prossima partita dobbiamo dare tutto per tornare in spogliatoio ed essere orgogliosi e felici"

